Bakan Bayraktar Irak’ta Temaslarda Bulundu

BAĞDAT’TA GÖRÜŞMELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslar için Irak’a geldi ve burada Irak Başbakan Yardımcısı ile Petrol Bakanı Hayan Abdülgani ile bir araya geldi. Bayraktar, Bağdat’taki bu görüşmeye ilişkin olarak, “Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” şeklinde bilgi verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Bayraktar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya geldi. Bu görüşme sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bölgesel gelişmeleri, bunların kısa ve orta vadede ülkelerimize ve enerji sektörüne yansımalarını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi’nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK BAKANI İLE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Bakan Bayraktar, ziyaretin devamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile görüştü. Bu görüşmede, “Bağdat ziyaretimiz kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile bir görüşme gerçekleştirdik. Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik” açıklamasında bulundu.