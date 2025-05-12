Bakan Bayraktar, IRENA ile Görüştü

ENERJİ BAKANI BAYRAKTAR, IRENA GENEL DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “IRENA Genel Kurulu 2025 dönem başkanlığımız çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden IRENA Genel Direktörü Sayın Francesco La Camera ve AB Komisyonu yetkilileri ile Bakanlığımızda bir araya geldik.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bayraktar, toplantıda yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki politikalarını ve IRENA ile karşılıklı fayda temeli üzerinden atılabilecek adımları da ele aldıklarını belirtti. Bu görüşmelerin, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve geliştirme amacını taşıdığı dikkati çekiyor.