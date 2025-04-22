Bakan Bayraktar, Malezya’yla Enerji İş Birliği

GÖRÜŞME DETAYLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusof ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bayraktar, “Ülkemizi ziyarete gelen Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Sayın Fadillah Yusof’u bakanlığımızda ağırladık” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Malezya’ya yaptığı ziyarette, “liderlerimizin huzurunda enerji alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı vurgulamıştık” ifadesine yer verdi. Bugünkü görüşmede, bu kararlılığı somut adımlara dönüştürmek için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görüşme kapsamında özellikle Malezya’nın enerji dönüşüm sürecine Türk tarafının verebileceği katkılar ve ortak yönetilebilecek projeler ele alındı. Bayraktar, bu süreçleri desteklemek ve hızlandırmak amacıyla yapılabilecekleri değerlendirdiklerini belirtiyor.