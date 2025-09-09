Bakan Bayraktar Milano’da Temaslarını Sürdürüyor

BAYRAKTAR MİLANO’DA TEMASLARDA BULUNUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya’nın Milano şehrinde Gastech 2025 Forumu çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gastech 2025 kapsamında düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, enerji arz güvenliğini güçlendirmek için kaynak çeşitliliğine dayalı dengeli bir yaklaşımın önemini vurguladık” açıklamasında bulundu. Enerji vizyonlarının yenilenebilir enerji, doğal gaz, nükleer ve kömürün bir arada değerlendirildiği, hiçbir kaynağın dışlanmadığı, dengeli ve rasyonel bir modele dayandığını belirtti.

UMMAN’LA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bakan Bayraktar, ayrıca BOTAŞ ile Oman LNG arasında iş birliğini derinleştirecek yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. “Stratejik İş Birliği Anlaşması ile Umman’daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu adım Temmuz ayında Umman’da imzaladığımız Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı’nın somut bir yansıması olmuştur. Anlaşmanın ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BOTAŞ VE ENİ ARASINDA YENİ ANLAŞMA

Bayraktar, Gastech 2025 marjında ENİ CEO’su Claudio Descalzi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası BOTAŞ ile ENİ arasında üç yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti. “Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

SHELL İLE YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bakan Bayraktar, Milano’da temaslarına devam ederek Shell Entegre Gaz Başkanı Cederic Cremers ile bir araya geldi. Görüşmede BOTAŞ’ın doğal gaz tedarik stratejisi ve arama ile üretim faaliyetlerine yönelik potansiyel iş birlikleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını vurguladı. Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın ülkemize ve şirketlerimize hayırlı olmasını dile getirdi.