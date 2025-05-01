Bakan Bayraktar: Türkiye’de Elektrik Sorunu Yok

BAKAN BAYRAKTAR’DAN ELEKTRİK DAĞITIM HATLARI AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa’da yaşanan büyük elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin geniş bir iletim şebekesine ve büyük bir elektrik kurulu gücüne sahip olduğunu belirterek, “Hamdolsun hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından trafolarımızda, iletim hatlarımızda, dağıtım hatlarımızda hiçbir sorunumuz yok” dedi.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE İŞÇİLERLE BULUŞTU

Bakan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde işçilerle bir araya geldi. Bayraktar, işçilerin sorunlarını dinleyerek, “Biz enerji ve maden alanında 7/24 sahada olan bir ekibiz. 85 milyon insanımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu enerjiyi onlara kesintisiz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunmak için büyük bir emek veriyoruz” şeklinde konuştu.

İLETİM HATLARINDAKİ DURUM

Bakan, İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintilerini aktararak, Türkiye’nin 118 bin megavatlık kurulu gücü ve 75 bin kilometreden fazla iletim hattı bulunduğunu söyledi. Bayraktar, “Şebekemiz gayet güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Bu hizmetlerimizi vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz” diyerek, olayların nedenlerinin tam olarak açıklanmadığını ifade etti.

KONTROL MEKANİZMALARINI DEVREYE ALDIK

Kesintilerin nedenleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının yönetilememesinin de yer aldığını aktaran Bayraktar, “Bunu söylemek için henüz erken ve sistem operatörünün incelemesini beklemek lazım” dedi. Ayrıca siber saldırılar gibi olasılıkları dışlamamak gerektiğini belirtti. Türkiye’nin Avrupa’daki iletim şebekesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Bayraktar, bunun önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHRACATI VE ZİRVE

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin önemli bir enerji ihracatçısı olduğunu vurgulayarak, “Elektrikte başta Irak olmak üzere elektrik ihracatımız var. Bu miktarı arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul’da önemli bir zirve düzenleneceğini ve Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Türkiye’nin enerji diplomasisindeki rolünün ortaya konulacağını açıkladı.