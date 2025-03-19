Bakan Bayraktar Türkmenistan’da Doğal Gaz Anlaşması Yaptı

TARİHİ DOĞAL GAZ İTHALATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’da katıldığı konferansta 1 Mart itibarıyla önemli bir adım attıklarını ve Türkmenistan’dan doğal gaz ithalatı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Böylece ilk kez, sınır komşumuz olmayan bir ülkeden boru hattı yoluyla doğal gaz tedarik ediyoruz. Bu adım sadece doğal gaz arzımızın çeşitlendirilmesi açısından değil, aynı zamanda Türkmenistan doğal gazının batıya, Avrupa’ya ulaşması açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi. Bayraktar, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor. Burada Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü. Ayrıca, Barış ve Güvenlik Yılı kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, Türkmenistan karasında ve Hazar Denizi’nde petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi için ortaklık kurmak istediklerini açıkladı.

ENERJİ PERSPEKTİFİ VE İŞBİRLİKLERİ

Bakan Bayraktar, Aşkabat’ta yapılan Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı’na katılarak Türkiye’nin enerji perspektifini katılımcılarla paylaştı. 2025 yılının Türkmenistan’ın girişimiyle Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı” olarak ilan edildiğini ifade eden Bayraktar, enerji sektöründe iş birliklerinin arttırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Zorlukları aşabilmenin tek yolunun karşılıklı güven temelinde uzun vadeli ortaklıklar oluşturmak olduğuna vurgu yapan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisinin iki temel zor birim üzerine şekillendiğini belirtti.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI

Bakan Bayraktar, bu zorluklardan birinin enerji güvenliği olduğunu kaydederek Türkiye’nin enerji talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını ve önümüzdeki 20 yıl boyunca da her yıl yaklaşık yüzde 5 artmasının öngörüldüğünü belirtti. İkinci zorluğun enerji bağımsızlığı olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfe kadar doğal gazın tamamını ithal ettiğini ve petrolde de bugünkü ihtiyacın yüzde 90’ının ithalat ile karşılandığını vurguladı. Bayraktar, kapsamlı bir enerji stratejisi geliştirdiklerini belirtirken, 1 Mart itibarıyla Türkmenistan’dan doğal gaz ithal etmeye başladıklarını hatırlatarak, “Bu adım sadece doğal gaz arzımızın çeşitlendirilmesi açısından değil, Türkmenistan doğal gazının batıya, Avrupa’ya ulaşması açısından da önem taşımaktadır” dedi.

GELECEK ORTAKLIKLAR VE ELEKTRİK PROJELERİ

Bayraktar, gelecekte Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı’nın inşasıyla birlikte Türkmenistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha fazla doğal gaz aktarılabilmesini umduğunu söylerken, upstream sektöründe de büyük fırsatlar bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle Türkmenistan ile Hazar Denizi’ndeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda ortaklık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin komşularıyla elektrik enterkonneksiyon ve elektrik ticaretini artırmayı hedeflediğini ifade ederek, “Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut bağlantılarımızı güçlendirirken Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerle de elektrik ticaretini artıracak projeler geliştiriyoruz. Suriye’ye elektrik sağlayarak bu ülkede normal yaşamın yeniden inşasına katkı sağlıyoruz. Gelecekte Trans Hazar Elektrik Hattı’nın inşasıyla Türkmenistan elektriği de tüketici pazarlarına ulaşacaktır” diye konuştu.

Bayraktar, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile görüşerek iki ülkenin ortak geliştirdiği enerji projelerindeki son durum hakkında bilgi aldı.