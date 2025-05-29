Bakan Bayraktar: Zam Yok Dedi

ENERJİ VE DOĞAL GAZDA ZAM YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında “Elektrik ve doğal gazda bu yaz içerisinde bir zam planımız yok” açıklamasında bulundu. Tv100 canlı yayınında Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, doğal gaz ve elektriğe zam gelebilecek mi sorusuna da cevap verdi. Bayraktar, yaz ayları için bir zam planlamadıklarını söyleyerek, “Şu anda doğal gaz ve elektriğe bir zam planlamamız yok” ifadelerini kullandı.

DENİZ ÜSTÜ DOĞAL GAZ İŞLEME SÜRECİ

Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarından önemli kısımlar şöyle oldu: “Bugün Türk petrolcülüğünün çok önemli bir günü çünkü bir ilk oldu. Türkiye, denizlerinde petrol ve doğal gaz arama stratejisinde deniz üstünde doğal gazı işleme sürecine giriyor. Bunu yapacak olan yüzer arama platformumuz Osman Gazi. Türk petrol doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem açılıyor. 29 Mayıs tarihi ise Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinin yıl dönümüne denk geliyor. Yüzen üretim platformu ile ilgili ilk çalışmalarımız 8 ay önce Çanakkale’de başladı ve bugün de Filyos’a ulaşacak. Burada bir yıllık önemli bir süreç bizi bekliyor.”

Bayraktar, Sakarya gaz sahasında üretim tesisinin karada kurulduğunu belirterek, “Şu anda günde 9.5 milyon metreküp gaz üretiliyor. Bu saha denizden 160 km uzaklıkta ve derinliği 2 bin metreden fazla. Gazı borularla karaya taşıyoruz ve burada bazı işlemlere tabi tutuyoruz.” dedi. Yeni dönemde deniz üstündeki platform sayesinde bu işlemleri gerçekleştireceklerini de vurguladı.

GÜNDEMDEKİ ÜRETİM HEDEFLERİ

Bayraktar, Osman Gazi’nin faaliyete geçmesiyle 2’nci faz üretim sürecinin başlayacağını, 1. fazdaki günlük 9.5 milyon metreküp üretimin yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Planlanan 2’nci fazda Osman Gazi’nin 10.5 metreküplük ek üretim sağlaması ve 2028’de gerçekleşecek 3’üncü faz ile toplamda 40 milyon metreküp doğal gaz üretimi hedefleniyor.

Türkiye’de 2016 yılında petrolde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Bayraktar, “2004’ten beri Karadeniz’de arama çalışmaları devam ediyor. 2016’dan sonra kendi gemilerimiz ve mühendislerimizle bu çalışmaları yürütmeye başladık.” diyerek, Türkiye’nin dünyanın 6. büyük deniz filosuna sahip olduğunu ifade etti.

KARADENİZ’DEKİ KEŞİFLER VE SOMALİ’DEKİ FAALİYETLER

Bayraktar, Türkiye’nin kıta sahanlığı ve KKTC’nin ruhsat alanlarında aramalarına devam ettiğini de açıkladı. Son olarak, “Göktepe-3 rezervinde 75 milyar metreküplük bir rezerv keşfettik.” dedi. Türkiye’nin 2028’de doğal gazın yüzde 15’ini kendisi üretiyor hale geleceğini, bu süreçte de Somali’de 3 deniz sahasında faaliyetlerini artıracaklarını belirtti.

Gabar bölgesindeki petrol üretimini de değerlendiren Bayraktar, “2016 yılında günlük petrol üretimimiz 36 bin varildi; bugün Gabar’dan tek başına 80 bin varil üretim yapıyoruz.” diyerek, kaçakçıların etkilediği bölgelerde de çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.