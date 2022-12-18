Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek.

Görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

Bilgin, “Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum” dedi.

GÖZLER SALI GÜNKÜ TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık’ta birinci, 14 Aralık’ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını salı günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.