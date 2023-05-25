Bakan: Bizim tek rakibimiz rehavettir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bizim tek rakibimiz, rehavettir. Canı gönülden inanıyorum ki; 28 Mayıs’ta kimse rehavete kapılmayacak. Sandıklara gidip oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı’mıza verilen destek daha da çok artacak” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da yapımı devam eden ve 1 ay önce bir kısmı hizmete açılan, Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı’nda gazetecilerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin vakit kaybetmeyi sevmediğini belirterek, “Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon’un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin peşine düştük. Mademki Trabzonlular, ’14 Mayıs’ta yola devam’ dedi. Biz de elbette durmayacağız” dedi.

‘ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ DE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLATACAK’

Projede 18 kilometrenin tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, “Proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı ve Beşirli mahalleleri arasında kalan kısmında mevcut sinyalize kavşakları kaldırarak kesintisiz trafik akışını tesis ettik. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Erdoğdu, Soğuksu, Aydınlıkevler, Uğurlu, Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve paralelinde sahilden geçen Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Geçişi Yolu’na güvenli bağlantısını mümkün kıldık. Şimdi Değirmendere bağlantısının da tamamlanması ile Trabzon sahil geçişine güçlü bir alternatif oluşacak. Proje tamamlandığında, Trabzon Şehir Geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiği birbirinden ayrılacak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışı sağlanacak. Ayrıca şehir içi erişim yolu olarak da kullanılacak Kanuni Bulvarı projesi, yoğun yerleşim alanları ve şehir içi trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak” diye konuştu.