Bakan Bolat 2 Nisan Alışveriş Verilerini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar çerçevesinde görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 2 Nisan’da genel bir boykot gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan’daki alışveriş verilerini açıklayarak, 1 Nisan ile karşılaştırıldığında boykot günü alışveriş miktarının 2 katına çıktığını belirtti.

HÜKÜMET-MİLLET DAYANIŞMASI BOYKOTÇULARI MAĞLUP ETTİ

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” başlıklı yazılı açıklamasında, “Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.” şeklinde konuştu.

BOYKOT ÇAĞRILARI SONUCU HÜSRANA UĞRADIKLARINI GÖSTERDİ

Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi durdurmayı amaçladıkları 2 Nisan için yaptıkları alışverişi durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi. Hükümetimizin halkımızla bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan’da Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halk büyük bir harcama yaparak boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara ve alışveriş noktalarına yoğun ilgi gösterdi.”

KARTLI ALIŞVERİŞ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu kapsamda, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından tutulan istatistiklere göre, 2 Nisan tarihinde sabah saatlerinden itibaren yapılan alışveriş işlemleri 1 Nisan’a göre iki kat daha fazla gerçekleşti. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kartlı alışveriş miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca, 2 Nisan’da yapılan alışveriş, 3 ile 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde gerçekleşti. Kartlı alışverişlerin %55’i BKM üzerinden geçerken, geri kalan %45’i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılacak.

HALKIMIZ BOYKOTÇULARA KAYITSIZ KALMADI

Bu veriler, halkın boykotçuları boykot ettiğini açıkça gösteriyor. Halkımız doğrudan ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmayı seçti. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ve ekonomiye zarar verme planları bir kez daha başarısız oldu. Bu sonucu sağlayan aziz ve değerli halkımıza, boykot çağrılarını sert bir şekilde kınayan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.