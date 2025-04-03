Bakan Bolat: Alışveriş Verilerini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenler 2 Nisan’da genel bir boykot gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan alışveriş bilgilerini açıklayarak, bu günde 1 Nisan’a göre iki kat daha fazla alışveriş yapıldığını ifade etti.

HÜKÜMETİN BAŞARISI VE BOYKOTUN ETKİSİ

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” başlıklı yazılı açıklamasında, “Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARININ SONUCU

Bolat açıklamasında şunları söyledi: “Ana muhalefetin ve belirli çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurma niyetiyle 2 Nisan için yaptıkları alışverişi durdurma ve boykot çağrıları hüsranla sonuçlandı. Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan, üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin hemen ertesi günü olmasına rağmen, halkımız boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdi.”

AL İŞVERİŞİ VERİLERİ

Bu durumda, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) topladığı istatistiklere göre, 2 Nisan’da sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydedilen alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan’da, 1 Nisan’a oranla iki kat fazla alışveriş yapıldığı görüldü. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye ulaştı. 2 Nisan, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerindeydi. Kartlı alışverişin %55’i BKM üzerinden gerçekleşirken, geri kalan %45’i beş gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılacak.

HALKIN TUTUMU

Bu sonuçlar, halkın boykotçuları boykot ettiğini ortaya koyuyor. Halk, ekonomisine, ticarete, esnafa ve yerli ile milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu sonucu sağlayan aziz halkımıza, boykot çağrılarını üzüntüyle kınayan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak gösterdiğimiz dayanışmaya katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.