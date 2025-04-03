Bakan Bolat: Boykot Başarısız Oldu

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINI PROTESTO EDEN BOYKOT

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenler, 2 Nisan’da genel boykot gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan alışveriş verilerini paylaşarak, 1 Nisan’a kıyasla bu boykot gününde alışveriş oranının iki katına çıktığını belirtti.

HÜKÜMET VE MİLLET DAYANIŞMASI

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” ifadeleriyle açıklamasına devam etti. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma girişimlerinin, halkın milli ekonomiye ve ticarete sahip çıkmasıyla sonuçsuz kaldığını vurguladı. Bolat, “Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARI BAŞARIYA ULAŞAMADI

Açıklamasında Bolat, ana muhalefet ve bazı grupların ekonomiyi durdurmak amacıyla yaptığı boykot çağrılarının başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti. Hükümetin halkla birlikte ticaret ve esnafı destekleme çabalarının büyük bir teveccühle karşılandığını belirtti. 2 Nisan Çarşamba günü, Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından olmasına rağmen halkın alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiğini açıkladı.

KARTLI ALIŞVERİŞ MİKTARI ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2 Nisan tarihinde, 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kayıt altına alınan alışverişlerin, 1 Nisan Salı gününden iki kat daha fazla olduğu gözlemlendi. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi tutarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca, 2 Nisan’da yapılan alışverişin 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki ortalama günlük harcamaların da üstünde olduğu vurgulandı.

HALK BOYKOTÇULARI BOYKOT ETTİ

Sonuçlar, halkın boykotçuları boykot ettiğini gösteriyor. İnsanlar, ekonomiye, ticarete, esnafa ve yerli markalara sahip çıkmış durumda. Bolat, muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma çabalarının bir kez daha başarısız olduğunu ifade etti. “Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.