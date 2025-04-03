Bakan Bolat: Boykot Günü Ters Tepti

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA YAPILAN PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 2 Nisan’da genel boykot gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu tarihte yapılan alışveriş verilerini paylaşarak, 1 Nisan’a göre boykot gününde iki kat daha fazla harcama yapıldığını duyurdu.

HÜKÜMET-MİLLET DAYANIŞMASI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” girişiminde bulunarak, “Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.” şeklinde konuştu.

BOYKOT ÇAĞRILARI HÜSRANA UĞRADI

Açıklamasının devamında Bolat, “Ana muhalefetin ve bazı çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü yapmayı planladıkları alışverişi durdurma ve boykot çağrıları hüsranla sonuçlandı. Hükümetimizin halkımızla bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnafımıza sahip çıkma çabaları büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan Çarşamba günü, üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu harcama yapmış olmakla birlikte boykot çağrılarını hüsrana uğratmak amacıyla alışverişe yoğun bir şekilde katılım gösterdi.” ifadelerini kullandı.

KARTLI ALIŞVERİŞTE REKOR ARTŞ

Bu konuda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2 Nisan tarihinde 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydedilen alışveriş işlemleri ilk dikkat çekici sonuçları sundu. 1 Nisan’da 14 milyar TL tutarında olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca, 2 Nisan’da yapılan alışveriş tutarının 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların üzerinde olduğu belirlendi. Kartlı alışverişlerin %55’inin BKM üzerinden gerçekleştirildiği, geri kalan %45’inin ise bankalar tarafından BKM ile paylaşılarak raporlandığı ifade edildi.

HALKIMIZ BOYKOTÇULARI BOYKOT ETMİŞTİR

Sonuçlar, halkın boykotçuları boykot ettiğini ortaya koyuyor. Halkımız, ekonomiye, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Bolat, muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma planlarının bir kez daha hüsrana uğradığını belirterek, bu sonuçları sağlayan, boykot çağrılarını kınayan iş dünyası kuruluşlarına ve katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.