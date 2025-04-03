Bakan Bolat: Boykotçular Başarısız Oldu

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenler, 2 Nisan tarihinde genel boykot gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan’daki alışveriş verilerini paylaşarak, 1 Nisan’a kıyasla boykot günü alışverişlerin iki kat arttığını belirtti.

HÜKÜMET-MİLLET DAYANIŞMASI BOYKOTÇULARI HÜSRANA UĞRATTI

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” başlıklı yazılı açıklamasında, “Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

BOYKOT ÇAĞRILARI HÜSRANLA NETİCELENDİ

Bolat, açıklamasının devamında, “Ana muhalefetin ve bazı çevrelerin ekonomiyi durdurmak amacıyla 2 Nisan için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma çağrıları hüsranla neticelendi. Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan, Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu harcama yapmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere yoğun şekilde katılım gösterdi.”

KART ALIŞVERİŞİ 2 NİSANDA 28 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Bu bağlamda, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) tutmuş olduğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydedilen alışveriş işlemlerine göre, 2 Nisan’da 1 Nisan’dan iki kat daha fazla alışveriş yapıldığı gözlemlendi. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi. 2 Nisan’daki alışverişin, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir tutara ulaştığı açıkça görülmektedir.

HALKIMIZ BOYKOTÇULARI BOYKOT ETMİŞTİR

Bu sonuçlar, halkımızın boykotçuları boykot ettiğini göstermektedir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa ve yerli ile milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu sonuçları sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ile milleti bir araya getirerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.