Bakan Bolat, Esnafı Ziyaret Etti

BAKAN BOLAT’IN ESNAF ZİYARETİ VE TOPLANTI

Bakan Ömer Bolat ve ekibi, AK Parti Siirt İl Başkanlığı’ndaki “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programının ardından esnaf ziyareti yaptı. Bakan Bolat, daha sonra Siirt Ticaret Odası binasında gerçekleştirilen STK ve İş İnsanları İstişare Toplantısına katıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ VE EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Bolat, “Terörden geçmişte yaklaşık 40 yıllık acılar ve yıkımdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının başlattığı ve dalga dalga bütün Türkiye’nin benimsediği, Terörsüz Türkiye projesiyle hem milli birlik ve kardeşliğimiz güçlenecek, pekişecek hem de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere gelişme ve kalkınma çok hızlı bir şekilde yükselecek. Başta Doğu ve Güneydoğu inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranlarına sahip olacak.” şeklinde ifadelerde bulundu.

İSTİHDAM VE EKONOMİ ZİRVESİ

Bakan Bolat, “Siirt’te inşallah bu yıl bitmeden, Siirt ekonomi zirvesi gerçekleştireceğiz ve inşallah ben ve ilgili konular olduğunda bakan arkadaşlarımı getirerek o zirveyi hep birlikte yapacağız.” dedi. Ayrıca Halk Bankası genel müdürüyle yaptığı telefon konuşmasında, “Buradaki çağrı merkezi işletmesinde Halk Bankası için 100 kişilik ilave istihdam inşallah olacak.” taahhüdünü aldı ve bunun en kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.