“Bakan Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı ile Görüştü”

GÖRÜŞME DETAYLARI VE TEPKİLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısı çerçevesinde, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour ile ikili ve heyetlerarası bir görüşme yaptı. Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Görüşmemiz çerçevesinde Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladık. Filistin’in ihtiyaç duyduğu ürünlerin karşılanması noktasında mayıs ayında kurduğumuz ortak mekanizmayı daha da güçlendirme noktasındaki konu başlıklarını ele aldık” dedi.

İTHALAT VE İHRACATIN ÖNEMİ

Bakan Mohammed Al Amour, mayıs ayından itibaren Türkiye’den Filistin’e ithal edilen ürünlerin kullanıldığını belirtti. Bu konudaki ihracatın devamının Filistin için son derece önemli olduğunu ifade eden Al Amour, “Sistemin devamı için Filistin Sanayi Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini” söyledi.

TÜRKİYE’NİN DESTEK SÖZLERİ

Bakan Bolat, Türkiye’nin Gazze’ye en fazla insani yardım gönderen ülke olduğunu dile getirdi. Ayrıca, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünler için durdurulması ve gümrük sisteminin kapatılmasından duyulan memnuniyeti de paylaştı. “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman Filistin’in yanında olmaya devam edecektir” diyen Bolat, bağımsız Filistin devletinin inşa edilmesi ve kalkınmasına yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirtti.