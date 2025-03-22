Haberler

Bakan Bolat’ın Tekirdağ Ziyaretleri

BAKAN ÖMER BOLAT’IN TEKİRDAĞ ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ’da bir dizi program için geldi. İlk ziyareti, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün makamı oldu. Burada kentteki yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Bakan Bolat, Vali Soytürk’ün ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bu ziyarette, partililerle bir araya geldi ve onlarla görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin ardından Bolat, kentteki diğer temaslarına devam etti. Kendisine ziyaretlerinde AK Partili milletvekilleri eşlik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Siirt’te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı. Olay yeri güvenlik güçleri tarafından inceleniyor.
Haberler

Yetimlere Bayramlık Hediye Projesi Başlatıldı

Cizre’deki Müftülük ve Diyanet Vakfı, 'Yetim gülse Cizre güler' projesiyle 800 yetim çocuk için bayramlık giysi sağladı. Gelecek hedef 1200 çocuk.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.