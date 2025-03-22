Bakan Bolat’ın Tekirdağ Ziyaretleri

BAKAN ÖMER BOLAT’IN TEKİRDAĞ ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ’da bir dizi program için geldi. İlk ziyareti, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün makamı oldu. Burada kentteki yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Bakan Bolat, Vali Soytürk’ün ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bu ziyarette, partililerle bir araya geldi ve onlarla görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin ardından Bolat, kentteki diğer temaslarına devam etti. Kendisine ziyaretlerinde AK Partili milletvekilleri eşlik etti.