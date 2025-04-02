Bakan Bolat: “Milli Ekonomiye Sahip Çıkalım”

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK DURUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bolat, Türkiye ekonomisinin yangın, savaş ve deprem gibi felaketlerin yaralarını hızla sardığını vurguluyor. “Makroekonomik göstergelerde büyüme, istihdam artışı ve cari açığın kapanması gibi olumlu gelişmeler var” derken, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekiyor. “10 milyarlarca TL’nin söz konusu olduğu bu soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Ana muhalefet, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantığıyla kitleleri sokağa dökmeye çalıştı” ifadelerini kullanıyor.

BOYKOT ÇAĞRILARI VE EKONOMİYE ETKİLERİ

Bolat, CHP’nin miting ve ticareti durdurma çağrılarını eleştiriyor: “Emniyet 160 bin kişinin katıldığını söylerken, onlar 2 milyon dedi. Bu başarısız olunca ekonomiye zarar verme çabasına girdiler. 230 milyar dolarlık milli geliri 1.3 trilyona çıkardık, ihracatı 7,5 kat artırdık. Böyle bir ortamda parti içi kavgalarını ve yolsuzluk haberlerini örtbas etmeye çalışıyorlar.” Kadıköy, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde bazı dükkanların kapalı olduğunu belirten Bolat, “Kendi kendilerine zarar veriyorlar” diye ekliyor.

ALIŞVERİŞ VE ÜRETİM ÇAĞRISI

Bakan Bolat, halka seslenerek, “Eğer cuma-cumartesi alışveriş planınız varsa, bunu bugün yapın. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma, üretim, tüketim ve istihdam günüdür” çağrısında bulunuyor. Türkiye’nin dünyada takdir gören ekonomisi ve savunma sanayisine vurgu yapan Bolat, “Bir yanda gece gündüz çalışan bir hükümet, diğer yanda ekonomiye zarar vermeye çalışan bir zihniyet var. Halkımız bu oyunu gördü” sözlerini ekliyor.

KAMU DÜZENİNİN ÖNEMİ

Bolat, geçmişteki Gezi olayları ve 28 Şubat süreçlerini hatırlatarak, “O zaman da boykot listeleri yayınlandı, ama kazanan firmalarımız oldu. Kaybeden bu listeleri yapanlar. Bugün de aynısı yaşanıyor” diyor. Kamu düzeninin önemine işaret eden Bakan, “Asayiş bozulursa ne ekonomi ne huzur kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır” ifadesini kullanıyor.

CHP’NİN TUTARSIZLIĞI

Bolat, CHP’nin tutarsızlığına dikkat çekiyor: “İsrail 60 bin Gazzeliyi şehit ederken boykota ‘gerek yok’ dediler, şimdi milli ekonomiye zarar vermek için boykot çağrısı yapıyorlar. Halkımız 22 yıldır AK Parti’ye güveniyor, yine edecek.” İş yeri sahiplerine de seslenen Bakan, “Haftalık alışverişinizi yarına bırakmayın, bugün yapın” diyerek çağrısını yinelemekte.