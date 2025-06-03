Bakan Bolat, OECD Toplantısı’na Katıldı

ÖMER BOLAT’IN TOPLANTIYA KATILIMI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. Bu önemli etkinlikte, Bakan Bolat, dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmelere, dijital ticaret ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum süreci içerisinde daha adil bir küresel ekonomik sistemin inşası için kararlılıklarını vurguladı. Bakan, “Küresel ticaret pazarının önemli aktörleri olan katılımcı ülkeler ile birlikte bu amaç uğruna çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin stratejik konumunun ve küresel pazar payının artırılması konularını her fırsatta vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE GÖRÜŞMELER

Bakan Bolat, 40’tan fazla ülkeden bakanlar ve uluslararası örgüt yöneticilerinin katıldığı toplantıda, küresel ekonomideki yapısal dönüşüm bağlamında ticaret politikalarının konumunu ve uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti. Toplantı sırasında birçok ülke temsilcisiyle görüşme şansı bulduklarını ifade eden Bolat, “Singapur, Bulgaristan ve İsviçre’deki mevkidaşlarımızla da görüşme fırsatımız oldu” dedi.

AB İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Toplantı çerçevesinde, Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maros Sefcovic ile de bir araya geldi. Bu buluşma hakkında bilgi veren Bolat, “Verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri ve çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanlarını konuştuk” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun 1 Temmuz 2025’te Ankara’da gerçekleşecek ikinci toplantısının gündemi üzerinde de durduklarını belirtti. Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için uluslararası arenada kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.