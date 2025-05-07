Bakan Bolat, STA güncellemelerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Londra’da Önemli Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi. Bolat, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesine ilişkin müzakerelerin ilk turunun temmuz ayının sonuna kadar yapılmasının planlandığını duyurdu.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Geliştiriliyor

Bakan Bolat, çeşitli temaslar için Londra’ya geldi. İngiliz mevkidaşı Jonathan Reynolds ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutlarıyla değerlendirdik ve ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik” açıklamasında bulundu. Bolat, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin altyapısını oluşturan STA’nın modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Serbest Ticaret Anlaşması Modernizasyonunda Önemli Adım

Bakan Bolat, ticari ilişkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdikleri Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi’nin (JETCO) 8. toplantısını bu yıl içinde Londra’da gerçekleştireceklerini de kaydetti. Görüşmenin sonunda STA’nın ‘Ticarette Teknik Engeller’ ve ‘Sektörel Ekler’ (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerini imzalayarak önemli bir adım attıklarını ifade etti. Bu metinlerin iki ülke firmalarını kazançlı çıkaracağını, ekonomileri güçlendireceğini ve ikili ticaretin daha da büyümesini sağlayacağını vurguladı.