Bakan Bolat’tan Boykot Çağrılarına Tepki

Türkiye Ekonomisinin Felaketlere Karşı Gücü

Bolat, Türkiye ekonomisinin yangın, savaş ve deprem gibi krizlerin izlerini hızla kapattığını belirtti. “Makroekonomik göstergelerde büyüme, istihdam artışı ve cari açığın kapanması gibi olumlu gelişmeler var” diyerek, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekti. “10 milyarlarca TL’nin söz konusu olduğu bu soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Ana muhalefet, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantığıyla kitleleri sokağa dökmeye çalıştı” sözlerini ekledi.

Boykot Çabalarının Ekonomiye Zararı

Bolat, CHP’nin miting ve ticareti durdurma çağrılarını eleştirerek, “Emniyet 160 bin kişinin katıldığını söylerken, onlar 2 milyon dedi. Bu başarısız olunca ekonomiye zarar verme çabasına girdiler. 230 milyar dolarlık milli geliri 1.3 trilyona çıkardık, ihracatı 7,5 kat artırdık. Böyle bir ortamda parti içi kavgalarını ve yolsuzluk haberlerini örtbas etmeye çalışıyorlar” dedi. Kadıköy, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde bazı dükkanların kapalı olmasıyla ilgili olarak, “Kendi kendilerine zarar veriyorlar” ifadesini kullandı.

Alışveriş İçin Çağrı

Halka seslenen Bolat, “Eğer cuma-cumartesi alışveriş planınız varsa, bunu bugün yapın. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma, üretim, tüketim ve istihdam günüdür” çağrısını yaptı. Türkiye’nin dünya çapında ilgi gören ekonomisi ve savunma sanayisi hakkında değerlendirme yaparak, “Bir yanda gece gündüz çalışan bir hükümet, diğer yanda ekonomiye zarar vermeye çalışan bir zihniyet var. Halkımız bu oyunu gördü” dedi.

Kamu Düzeninin Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Bolat, geçmişteki Gezi olayları ve 28 Şubat süreçlerini hatırlatırken, “O zaman da boykot listeleri yayınlandı, ama kazanan firmalarımız oldu. Kaybeden bu listeleri yapanlar. Bugün de aynısı yaşanıyor” diye belirtti. Kamu düzeninin sağlam olmasının önemine de değinen Bakan, “Asayiş bozulursa ne ekonomi ne huzur kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır” vurgusunu yaptı.

CHP’nin Boykot Çiftliği

Bolat, CHP’nin çelişkili tavırlarına dikkat çekti: “İsrail 60 bin Gazzeliyi şehit ederken boykota ‘gerek yok’ dediler, şimdi milli ekonomiye zarar vermek için boykot çağrısı yapıyorlar. Halkımız 22 yıldır AK Parti’ye güveniyor, yine edecek.” İş yeri sahiplerine de seslenerek, “Haftalık alışverişinizi yarına bırakmayın, bugün yapın” şeklinde bir tavsiyede bulundu.