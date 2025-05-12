Bakan Bolat, Terörsüz Türkiye’yi Destekliyoruz

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK KARARLAR YENİ BİR İKLİM YARATIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı ile ilgili olarak, “Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı’nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE VURGU

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi duruşuyla ortaya konan irade, ‘Terörsüz Türkiye’ idealini gerçeğe dönüştürmüştür” dedi. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen sürecin, ülkesine kalıcı güven ve huzur getirdiğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN HIZLANAN KALKINMA HEDEFLERİ

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni pazarlar açmayı, küresel tedarik zincirlerindeki konumlarını güçlendirmeyi ve turizmden kültüre kadar her alandaki kalkınma hamlelerini hızlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, adanmış şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını ifade ederek, barış ortamının milletin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğinin altını çizdi.