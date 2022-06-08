Bakan Bozdağ’dan kira düzenlemesi açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tartışma konusu olan kira düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kira düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ canlı yayında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bir geçici hüküm borçlar kanununa adalet komisyonunda eklenecek. AK Parti, MHP grubu teklif verecek ve eklenecektir.

ARTIŞ YÜZDE 25’İ GEÇEMEYECEK!

Konut kiralarında bir, iki bir yıl süreyle, üç bir önceki yıl kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor.

Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.”