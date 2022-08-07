Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akit TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bozdağ, yaşanan hadisenin yüz binlerce gencin hayatını etkilediğini söyledi.

Sınavın doğruluk, dürüstlük ilkelerine uygun yapılmasının devletin vazifelerinden biri olduğuna işaret eden Bozdağ, sınavdan sonra tereddütlerin artmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruma müdahale ettiğini belirtti.

Bozdağ, Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye sokulduğunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını, yeni ÖSYM Başkanı atandığını ve delillerin karartılmasını önlemek için birtakım kararlar alındığını hatırlattı.

Adalet Bakanı Bozdağ, “Bütün bu adımlar bu olayla ilgili en ufacık bir tereddüde, şüpheye, gölgeye mahal bırakmayacak şekilde bir soruşturmanın hem idari açıdan Devlet Denetleme Kurulu vasıtasıyla hem de adli açıdan savcılık vasıtasıyla yürümesi son derece önemli” dedi.

Hükümetin konuya ilişkin yapılması gerekenlerin hepsini yaptığını belirten Bozdağ, “Burada kastı, kusuru olan var ve burada birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka şeyler var ise bunlar da delilleriyle ortaya konduğu takdirde bunlarla ilgili de gereğinin yapılacağından, adalet terazisinin bu meselede dosdoğru tartıp herkese hak ettiğini vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım” ifadesini kullandı.

Muhalefetin daha önce de sınav zamanı Katarlı öğrencilerin tıp fakültelerine sınavsız alınacağına ilişkin açıklamaları olduğu hatırlatılan Bozdağ, “Sonra bunun yalanın alası olduğu ortaya çıktı, çıkıp sınava giren, belki ondan etkilenen milyonlarca öğrenciden kimse helallik dilemedi. Sayın Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ diyor, o kadar öğrenci belki ondan etkilendi, onlarla ilgili herhangi bir helalleşme dilemediler” diye konuştu.

Düşük puan alan öğrencilerin kurumlara atamasının yapıldığı iddialarına işaret eden Bozdağ, “Buyursun bir tane örnek göstersin, böyle bir örnek gösteremezler, yok çünkü” dedi.