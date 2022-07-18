Bakan: Cumhurbaşkanımız müjdeleri açıklayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeli haberi vereceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite mezunu gençler ve ailelerinin ödeyemez hale geldikleri Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) verdiği krediler ile ilgili açıklama yaptı.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Kasapoğlu, 18 Temmuz Pazartesi günü toplanacak kabine toplantısına işaret ederek, KYK borçlarına ilişkin beklenen müjdenin bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Şu an 500 binden fazla öğrenciye burs, 1 milyondan fazla öğrenciye de kredi imkanı sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:

‘Bu bir faiz değil’

“Gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında artık her ilde bir üniversite var. Bugüne kadar çıtayı hep öğrencilerimizin beklentilerinin yukarısına koyduk. Sayın Kılıçdaroğlu ‘faiz’ diyor. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, faize en karşı olan biziz. Bu bir faiz uygulaması değil. Açıp baksınlar, 351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu’ndaki yurt içi üretici fiyat endeksi ile ilgili bir uygulama. Rakamların bu anlamdaki istikrarın farklı durumda olması sebebiyle farkı gelişmeler oldu. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gereken adımlar, bununla ilgili her şey hazır. Kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeleri açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçıların malzemesi halin getirmeyiz, kimseye müsaade etmeyiz.”