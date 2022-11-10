Bakan Dönmez, Arkab ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muhammed Arkab ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile görüştü.

Cezayir’de bulunan Bakan Dönmez ile Cezayirli mevkidaşı Arkab ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dönmez, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Cezayir arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel iş birliğinin büyük bir ivme kazandığına vurgu yaparak, iki ülkenin hem hükümetler düzeyinde hem de iş insanları düzeyinde bu ilişkileri geliştirme yönündeki iradesi ve kararlılığının devam ettiğini söyledi.

Kendisinin ve mevkidaşının iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) eş başkanlıkları görevlerini de yürüttüklerini hatırlatan Dönmez, “Yani sadece enerji ve madencilik alanları değil diğer ekonomik konuları da birlikte değerlendiriyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz ve görevimiz de söz konusudur” dedi.

Dönmez, iki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek artmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, bu ticaret hacminin yıl sonuna kadar 5 milyar dolar seviyelerine çıkacağını kaydetti.

İki ülke liderlerinin ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönünde direktifleri olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bu da hem hükümetlerin hem de özel sektörün mevcut performansını en az iki katına çıkartması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Dönmez, enerjinin hedeflenen ticaret hacminin en önemli payını oluşturacağını belirterek, Cezayirli mevkidaşı ile de bu konuda görüş birliğine vardıklarını kaydetti.

Cezayir’in bölgesinde kalkınmanın, gelişmenin ve istikrarın temsilcisi olduğuna vurgu yapan Dönmez, bu ilişkilerin bölge düzeyinde de geliştirilmesi noktasında çalışacaklarını söyledi.

Türkiye-Cezayir ortak madencilik şirketi

Öte yandan Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Arkab ise, KEK’te karara varılan tüm projelerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunu ele aldıklarını belirterek, aynı şekilde petrol ve petrol ürünleri ile madencilik alanındaki projeleri de görüştüklerini kaydetti.

Arkab, “Yarın, Cezayir Ulusal Jeoloji ve Maden Geliştirme Ajansı (ANGCM) ile Türkiye Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA) arasında maden ve maden geliştirme alanında bir ilk olacak olan Cezayir-Türkiye ortak şirketini kurmanın yolları ele alınacak.” dedi.

Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach ile BOTAŞ arasındaki güçlü ilişkilerin olduğuna da vurgu yapan Arkab, Türk mevkidaşı ile Sonatrach ve BOTAŞ arasındaki sözleşmelerin uzatılması meselesini de ele aldıklarını ifade etti.

Arkab, Türk şirketlerinin Sonatrach ile hidrokarbon sektöründe de ortak yatırım yapma olanaklarını da değerlendirdiklerini vurgulayarak, Türk şirketleriyle ortaklıktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bugün başkent Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı’na onur konuğu olarak katılan Bakan Dönmez, Cezayir’deki yerleşik Türk iş insanlarıyla bir araya gelmişti.