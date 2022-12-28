Bakan Dönmez’den bor açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden’in 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Enerjide ve diğer alanlarda Türkiye teknolojiyi üreten ülke olma sınıfında hızla ilerliyor. Dünyadaki rekabet bir zamanlar daha fazla üretim üzerine odaklanmıştı. Şimdi teknoloji geliştirme üzerine.

Dünya bugün her zamankinden daha fazla krizle karşı karşıya. Bu durumu çözecek en önemli faktör akıllı ve sorumlu üretim anlayışıdır. Bu nedenle yerli ve milli teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve ihraç etmek zorundayız. Türkiye yüzyılı madenciliğin de yüzyılı olacak. Borun ve bor teknolojilerinin de yüzyılı olacak.

Dünya bor pazarında yüzde 62’yi aşan pazar payı ile lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmiş durumdayız. ETİ Maden bor üretim satışında büyük bir başarı gösterdi. Bor cevherlerini katma değerli yüksek ürüne dönüştürerek 2 milyon 630 ton bor satışı ile rekor kırmıştı. Bu da ülkemize 1 milyar 30 milyon dolarlık bir ihracat gelir kazandırmıştı. Bu yıl kendi rekorunu kıran ETİ Maden yüzde 95 kapasite çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır. Emeği geçen tüm çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.