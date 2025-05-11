Bakan Dr. O. Aşkın Bak, S. Adalı’yı tebrik etti

TEBRİK MESAJI YAYIMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş’ın düzenlediği Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan, mesajında Adalı’yı sıcak bir dille kutlayarak, kulübün geleceği için önemli bir dönüm noktasına işaret etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında “Beşiktaş Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı’yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum” ifadeleriyle, kulübe olan destek ve güvenini belirtti.