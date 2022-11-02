Bakan duyurdu! 81 ilde 100 bin konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara konut müjdesini verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelir gurubuna yapılacak olan konut kampanyasıyla ilgili konuştu. Bakan Kurum, “100 bin konutu içeren bir konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak” dedi.

TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik konut kampanyası eylül ayında başladı. Başvurular 31 Ekim itibarıyla sona erdi. 5 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Gözler daha öncede açıklanan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanyaya çevrildi.

A Para’ya konuşan Bakan Kurum yeni konut kampanyasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum çalışmaların artık şekillenmeye başladığını bu ay içerisinde detayları paylaşacaklarını söyledi.

Kurum projede 100 bin konut olduğunu ve 81 ilde orta ve orta üstü gelir grubunu kapsayacağını ifade etti. Finansman konusunda çalışmaların netleşmediğini düşük peşinat, uzun vade olacağını, bankalarla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Kurum görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını ifade eden Kurum bu kampanyanın mevcut konut üretimini destekleyeceğini belirtti.

Kurum konuşmasının devamında Türkiye’de üretimi devam eden bütün konut şirketlerinin kampanyaya dahil olacağını söylerken, bankalarla da finansman konusunda görüştüklerini, onların da kampanyaya destek vermesini beklediklerini ifade etti.