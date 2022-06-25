Bakan duyurdu! Yangın durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris’te çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Marmaris’te 21 Haziran’da başlayan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, soğutma çalışmalarının gün boyu devam edeceğini açıkladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran’da başlayan yangın, son açıklamaya göre tamamen kontrol altına alındı.

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi.

Kirişci, yangının tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi.

Kirişci’nin dün yaptığı açıklamadaysa, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklanmıştı.

Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

“4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ”

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şunları söyledi:

“Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz” dedi .

Kirişci, geçen yıl Muğla’da yanan alanın 50 bin 500 hektar olduğunu 72 saatte kontrol altına alındığını söyleyerek Marmaris’teki yangının geçen yılki yangından çok daha önce kontrol altına alındığını belirtti.