Bakan Efendioğlu, Hasankeyf Gençlik Kampı’na gitti

GENÇLİK KAMPI GENÇLERLE BULUŞUYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yeni açılan Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya geldi. Hasankeyf Gençlik Kampı ziyareti sırasında gençlerle sohbet eden Efendioğlu, müzik dinletisinin akabinde gençlere hitap etti. Efendioğlu, “Kadim bir medeniyetin ve köklü bir tarihin şehri olan Batman’da gençlerin hizmetine sunulan gençlik kampına gelen ilk grubu karşıladık.” ifadelerini kullandı.

KAMP PROGRAMLARI GENÇLERİ DESTEKLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, ülke genelinde gençlerin gezip eğlenebilecekleri, aynı zamanda gittikleri şehirlerin tarihini ve kültürünü tanıyabilecekleri programlar düzenlediklerini belirten Efendioğlu, “İlk programı gerçekleştirmek üzere bir arada bulunduğumuz bu kamp, bu anlamlı hedefin en somut örneklerinden bir tanesi. Bu kamp bundan sonraki süreçte Hasankeyf ilçemize çok anlam katacak.” dedi. Kamp kapsamında yıl sonuna kadar 7 bin 700 gencin misafir edileceğini ve önümüzdeki yıl bu sayının artırılacağını vurguladı. Efendioğlu, ilçeye gelecek gençlerin Batman’daki gençlerle bir araya geleceğini ve buradaki tarihi dokuyu göreceklerini dile getirdi. Kampın resmi açılışının yakın bir tarihte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Efendioğlu, ardından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde Hasankeyf Gençlik Kampı Konferans Salonu’nda üniversite öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez başlattıkları bu program kapsamında, eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 400 projeye destek verdiklerini ifade etti. Destek miktarının ise 220 milyon lira olduğunu belirtti. ÜNİDES kapsamındaki destek miktarının projenin türüne göre 50 bin ila 100 bin lira arasında değiştiği bilgisini paylaştı. Efendioğlu’na bu ziyaretlerinde Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de eşlik etti.