Bakan: Elektrik ve doğal gazda indirim yüzde 50’lere ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektrikte yapılan indirimin yüzde 50’leri aştığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de katıldığı bir programda elektrik, doğal gaz ve TOGG hakkında önemli mesajlar verdi. Elektrik ve doğal gazda indirimin yüzde 50’lere ulaştığını söyleyen Dönmez, Togg’da kullanılacak lityumu Eskişehir’de üreteceklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti’den birinci sıra milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir’de seçim çalışmalarını oda ziyaretiyle devam etti. Eskişehir Sanayi Odası’na yerli otomobil Togg ile giden Bakan Dönmez elektrik, doğal gaz ve Togg hakkında önemli mesajlar verdi.

Dönmez, “Türkiye artık evlerinde, sanayilerinde, okullarında, hastanelerinde yerli gazını kullanmaya başlayacak. İnşallah enerji bağımsızlığımız için önemli bir adım olacak. Yurt dışından ithal ettiğimiz doğal gaz inşallah yıllar itibarıyla giderek azalacak.” dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM YÜZDE 50’LERDE

Eskişehir’e enerji ve tabii kaynaklar alanında son 20 yılda 5,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kentin elektrik ve doğal gaz altyapısını yenilediklerini söyleyen Bakan Dönmez, “Geçtiğimiz ekim ayında bu tarafa neredeyse yüzde 50’liler seviyesinde elektrik ve doğal gazda indirim söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi Nisan başı itibariyle hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 15 ile 20 arasında konutlar, küçük işletmeler ve ticarethaneler ile sanayileri de kapsayacak bir indirimi yapmıştık. Bunun birlikte artık bu rakam yüzde 50’liler seviyesine yaklaşmış oldu” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ NADİR ELEMENT REZEVRİ TÜRKİYE’DE

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre bu yıl içinde enerjiye 951 milyon liralık yatırım daha yapacaklarını kaydeden Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla inşallah önümüzdeki salı günü Beylikova’da nadir toprak elementlerini işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapıyoruz. Bu saha, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi.Dünyada 15-16 nadir element var. Adı üstünde, nadir. En büyüğü Çin’de. Ondan sonra Türkiye’de, biz keşfettik hamdolsun. Onun da pilot üretim tesisini yapacağız.” diye konuştu.

TOGG İÇİN LİTYUM ESKİŞEHİR’DE ÜRETİLECEK

Çalışanların beşte birini, 438 kişiyi son 5 yılda istihdam ettiklerini anlatan Dönmez, “İnşallah bu sene içerisinde Kırka’da yıllık 600 ton üretim yapacak lityum karbonat tesisimizin de temelini atacağız. Şu anda bir pilot tesisimiz çalışıyor, 10 ton üretiyor. Bu ne demek, bunun anlamı şu kardeşlerim; Türkiye’nin lityum ihtiyacının yarısını Eskişehir karşılayacak demek. Cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, belki ilerleyen dönemlerde akıllı cihazımız Togg’da kullanılacak lityumu artık burada üreteceğiz.” ifadesini kullandı.