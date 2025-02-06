Bakan Ersoy: 11 Şehirde Restorasyon Çalışmaları Başladı

BAKAN ERSOY’DAN DEPREM SONRASI AÇIKLAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremlerden etkilenen 11 şehirde toplamda 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarının başladığını belirtti. Ersoy, bu restorasyonların maliyetinin yaklaşık 12 milyar lira olduğunu ifade etti. Malatya’da düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat’taki büyük depremler sonrası yaşananları unutmadığını dile getiren Bakan Ersoy, “Yaşanan iki büyük depremin ardından 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesinin derin acısını bugün halen yüreklerde hissediyoruz” dedi.

KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI

Ersoy, depremden etkilenen 11 ilde 5 bin 80 kültürel varlığın zarar gördüğünü tespit ettiklerini ve tescilli eserlerin restorasyonuyla ilgili çalışmalara acilen başladıklarını açıkladı. 377 vakıf kültür varlığının restorasyon sürecinin başladığını belirten Bakan Ersoy, “Çadır ve konteyner kentlerde kütüphaneler oluşturduk ve bu alanda 250 personelimizle binlerce vatandaşımızla rehabilitasyon çalışmaları yürüttük” şeklinde konuştu. Malatya’da altı konteyner kütüphane kurulduğunu ve bölgedeki kütüphane sayısını iki yıl içinde 15’e çıkardıklarını ekledi.

KÜLTÜREL YATIRIMLAR VE HİZMETLER

Bakan Ersoy, Malatya için yeni bir kültür merkezi inşası çalışmalarını başlattıklarını vurguladı. Devletin depremin ilk günden beri Malatyalıları yalnız bırakmadığını belirten Ersoy, “Bu çabalarımızın neticesi olarak sizlerin şahsıma fahri hemşehrilik beraatı vermesi aramızdaki dayanışmanın ve kardeşliğin mührüdür” ifadesini kullandı. Yeni seçilen AK Parti İl Yönetim Kurulu’nu da tebrik eden Ersoy’un yanı sıra programa katılan isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer de bulunuyor.