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Bakan Ersoy, Anma Programına Katıldı

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ANMA PROGRAMINA KATILIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremin yıl dönümünde Malatya’da gerçekleştirilen anma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, “Bu büyük millet, Allah’ın izniyle hiçbir olayın değiştiremeyeceği, bozamayacağı bir mayaya sahip” diyerek, Türkiye’nin gücüne olan inancını vurguladı.

BİRLIK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Bakan Ersoy, konuşmasında “Bizim acımıza ilaç yine biziz” ifadesini kullanarak, afet sonrasında halkın gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu belirtti.

Malatya’daki yıkıntılar arasında umudu diri tutmaya çalıştıklarını dile getiren Bakan Ersoy, “Her bir can için mücadele ettik, yıkıntılar arasında umudu diri tutmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

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