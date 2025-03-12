Bakan Ersoy: Birlikte Yaşama Kültürü Vurgusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI’NDAN BİRLEŞME VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği bu topraklarda, bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz” diye belirtti. İstanbul Şişli’de en son 2019 yılında yapılan Cemaat Vakıfları’nın katıldığı iftar programı gerçekleştirildi. İftar, Şişli’deki bir otelde Bakan Ersoy ve vakıf temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞIM TEMASI

İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Ersoy, “Güce açlık, kibir, ırkçılık, ötekileştirme. Gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim, bu kişilikteki insanların sebep olduğu yıkımı, acıyı, kan ve gözyaşını görüyoruz” dedi. Daha kötüye gitmesi için çabalayanların var olduğunu vurgulayan Bakan, “Bizler her gün böyle bir gündemle uyanan dünyada çocuklarımızın kin ve düşmanlık olmadan huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri yarınlara dair umutları ayakta tutmanın gayretini vermekteyiz” ifadelerini kullandı. İftar sofrasının farklı paydada insanları bir araya getirdiğini belirten Bakan, “Bu birliktelik, paylaştığımız bu iftar sofrası, insan olmanın ortak paydasında nasıl bir araya gelebildiğini, zenginliğe dönüşebildiğini gösteren bir örnektir” dedi.

RAMAZAN’IN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ramazan ayının dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine ışık tuttuğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Ramazan yokluğa birlikte göğüs germenin dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine de bir kapı açar. Bolluğu paylaşmak kolaydır ama bir tane hurma yahut zeytini paylaşmak, aç kalmak pahasına doyurmak bambaşka bir duygu ve düşünüş halidir” dedi.

MERHAMET VE DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Merhamet konusuna değinen Bakan Ersoy, “Ukrayna’ya merhamet asırları ve medeniyetleri şekillendirmiştir. Filistin’den Arakan’a, Doğu Türkistan’dan Ukrayna’ya inşallah yine şekillendirecektir” dedi. Ayrıca, “Bugün her şeyden çok böyle bireylere ihtiyaç vardır” sözleriyle toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. “Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği, bir çınar olup gölgesinde insanlığı kucakladığı bu toprakların sakinleri olarak bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız” dedi.

PLAKET SUNUMU VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy’a plaket verildi ve katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.