Haberler

Bakan Ersoy, Damal Bebek Verdi

BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’deki programını tamamladıktan sonra Ardahan’a geldi ve ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy’u Valilik önünde Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Karşılamada, Damal bebek kıyafeti giymiş bir çocukla birlikte poz veren Bakan Ersoy, bu anları objektiflere yansıttı.

HEDEF, KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI

Bakan Ersoy, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Hayrettin Çiçek’i makamında ziyaret etti. Bu ziyaret anısına Vali Çiçek, Bakan Ersoy’a Damal bebeği hediye etti. Ardından, Bakan Ersoy, Ardahan’daki kültür ve turizm yatırım ve projelerinin değerlendirildiği bir toplantıya katıldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Bakan, partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

TARİHİ KALENİN GÖZLEMLEMESİ

Bakan Ersoy, tarihi Ardahan Kalesi’nde incelemede bulundu ve ziyaretinin ardından kenti terk etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Haberler

Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.