Bakan Ersoy’dan Önemli Açıklamalar

BAKAN ERSOY’UN AÇIKLAMALARI

Bakan Ersoy, olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı ile birlikte olay yerine giderek incelemeler yaptığı belirtildi.

OLAY YERİ ZİYARETİ VE DURUM GÜNCELLEMESİ

Ersoy, ilerleyen saatlerde olayın durumunun netleştiğini ve basın toplantısı yaptıklarını ifade etti. Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey’in basına yaptığı açıklamaların ardından kendisinin de açıklama yapma durumunda kaldığını aktardı.

KİŞSEL DUYGULAR VE AİLELERİN ACISI

Bakan, “Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler” sözleriyle duygusal bir vurguda bulundu. Bu acılı süreçte “kanal kanal dolaşmak istemedim” diyen Ersoy, aslında birkaç gün beklemeyi düşündüğünü ancak sürek hakkında bilgi vermek için yayına çıkma gereği hissettiğini belirtti.