Bakan Ersoy, Dülük’ü ziyaret etti

GAZİANTEP’TE DÜLÜK ANTİK KENTİ ZİYARETİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep’teki Dülük Antik Kenti’nde inceleme gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, Şehitkamil ilçesine bağlı Dülük Mahallesi civarındaki antik kenti ziyaret etti. Kazı çalışmaları hakkında bilgi almak için yetkililerle bir araya gelen Ersoy’a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer de eşlik etti.

YERALTINDAKİ TAPINAK VE MÜZİK DİNLETİSİ

Ziyaret sonrası Dülük Antik Kenti’ndeki yer altı tapınağında incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Dülük Mahallesi’nde düzenlenen bir müzik etkinliğine katıldı. Antik kentin tanıtımının kayalara yansıtıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Kerem Görsev’in konseri gerçekleşti.

TARİHİ GEÇMİŞİ VE ÖNEMİ

Dülük Antik Kenti, tarihte güney, kuzey, doğu ve batıdan geçen ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Asurlular döneminde Mezopotamya’dan Kilikya’ya, Helenistik ve Roma döneminde ise Antakya ve Kilikya’dan Zeugma’ya uzanan İpek Yolu’nun güzergahı üzerindedir. Antik kent, milattan önce binlerce yıl öncesine tarihlendiriliyor. Taş Devri’nin yanı sıra Bakır Çağı’na ait eserler ve bilinen en eski matematik işlemlerinin izlerine rastlanıyor. Eski Taş Çağı’ndan kalıntılar da burada mevcuttur. Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender İmparatorluğu gibi pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış olan antik kent, tarihi yapıları ve eserleriyle önemli bir kültürel miras taşıyor. Aynı zamanda, Mitra inancının egemen olduğu bir dönem yaşayan kentte, dünyada bilinen en büyük yer altı Mitras tapınağı da bulunuyor.