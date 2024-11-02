“Bakan Ersoy Haydarpaşa ve Sirkeci’nin Geleceği”

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ DESTEKLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK’e gerçekleştirdiği açıklamalarda Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Ersoy, “Bütün bu kültürleri birleştirecek ev sahipliği yapacak bir etkinlik merkezine ihtiyaç var” diyerek tarihi garların kültürel bir merkez haline getirileceğini belirtti. Ersoy, “Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yüzyıldan fazla süredir tren ve gar olarak işletilmiş. Projenin içinde tren olacak, kültür sanat olacak, millet bahçesi olacak asla AVM ve otel olmayacak” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE DAİR

Bakan Ersoy, Antalya’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali ile ilgili de bilgiler verdi. Bu sene etkinliklerin 16 şehirde gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Geçen sene 11 şehirdi bu sene 16 şehir. Hem turizmcilere hem de esnafa katkı sağlanıyor. Etkinliklerin içeriğine zenginlik kattık.” dedi. Festivalin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını belirten Bakan Ersoy, “Festivali seneye 20 şehre çıkarıyoruz. 2026’da 25, 2027’de 30, 2028’de 35 şehir olacak” açıklamasında bulundu.

GARLARIN GELECEĞİ

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’na yönelik projenin uzun bir süredir gündemde olduğunu ve İstanbul’un Asya ile Avrupa’nın kültürel birleşim noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Projenin çalışması birkaç aydır gündemde ama biz yıllardır çalışıyoruz.” dedi. Ersoy, “Ekim 2026’da dünyada örnek gösterilen bir kültür vadisine, içinde her türlü kültür etkinliğinin olduğu, sanatın da bulunduğu millet bahçesinin de bulunduğu çok önemli bir cazibe noktasını 2026 yılında İstanbullulara hediye etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.