Bakan Ersoy, Kıbrıs Türk Mücadelesini Anlattı

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS TÜRK MÜCADELESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada, “Doktor Küçük ve sonrasında merhum Rauf Denktaş’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kimliğini, haklarını ve özgürlüğünü koruma yolundaki kararlılığının bir simgesidir. 1942 yılında başladığı Halkın Sesi gazetesiyle Kıbrıs Türk’ünün sesini dünyaya duyurmada çok önemli bir rol üstlenmiştir.” ifadelerini kullandı. Sempozyum, Dr. Fazlı Küçük Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle TİKA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

SEMPPOZYUMUN ÖNEMİ VE KATILIM

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyum için özel olarak hazırlanan video gösterildi. Bakan Ersoy, Dr. Fazıl Küçük’ün sadece bir politikacı değil, halkının sesi olmayı başarmış bir düşünce önderi olduğunu vurguladı. “O tarihten bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam eden bu gazete, Kıbrıs Türkü için önemli bir sembol olmuştur.” dedi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Dr. Küçük’ün mirasının gelecek nesillere aktarılması için destek verdiklerini belirtti. “TİKA Başkanlığımız aracılığıyla 2020 yılında Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde yer alan çalışma odasına merhum Dr. Fazıl Küçük’ün birebir gerçekçi bir balmumu heykeli yaptırılmıştır.” dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarının torunu olduğunu ve onu tanıdığını belirtti. “Bu mücadeleyi yürütmek bir ruh meselesidir. Doktor Fazıl Küçük’ün de geçmişine baktığınızda, genç bir doktor olarak adaya dönüşüyle bir hekim olarak kendisini halk meselelerine adamış.” şeklinde konuştu. Tatar, Dr. Küçük’ün liderliğini cesaretiyle ve öngörüsüyle gerçekleştirdiğini, 240 köyü dolaşarak örgütlendiğini vurguladı. Sempozyum sonrası Bakan Ersoy ile Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlik çerçevesinde açılan fotoğraf sergisini gezdi.