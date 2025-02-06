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Bakan Ersoy, Malatya’da Deprem Şehitliği’ni Ziyaret Etti

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DEPREMLERİN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE MALATYA’YA ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü münasebetiyle Malatya’ya sabah saatlerinde gitti. Deprem Şehitliği’ni ziyaret eden Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sırasında Malatya’da hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

ANITTA DUA VE KARANFİL

Ziyareti sırasında Bakan Ersoy, burada yer alan anıta karanfil bırakarak dua etti. Bu ziyaret, depremzedelere ve hayatını kaybedenlere saygı duruşu niteliğinde oldu. (DHA)

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