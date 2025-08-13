Bakan Ersoy Tunceli’yi Ziyaret Etti

Bakan Ersoy Tunceli’ye Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak ziyaretinin ardından Tunceli’ye ulaştı. Bakan Ersoy, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl, şehir protokolü, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Ersoy, Vali Aygöl ile bir araya gelerek şehirdeki çalışmalar ve planlanmış projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Toplantıda, kentin sosyal, kültürel ve tarihi hizmetler alanındaki faaliyetleri de tartışıldı. Görüşmenin ardından Vali Aygöl, Bakan Ersoy’a Tunceli’ye özgü bir koç başlı heykel hediye etti.

Kültür ve Turizm Hazinesi

Burada konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin ve şehirlerinin tanıtımının 200’e yakın ülkede yapıldığını belirtti. “Tunceli, kültür ve turizm alanında tam anlamıyla bir hazine. Artık bu hazinenin daha fazla gizli kalmaması gerekiyor.” dedi. Ersoy, “Bize düşen görev bu hazinenin keşfedilmesine katkı sağlamaktır. Gittiğim yerlerde ‘kaybedecek bir dakikamız bile yok’ diyorum, gerçekten de öyle.” diyerek, geçmişte yaşananların geride bırakılması gerektiğini vurguladı. Tunceli’nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi olması için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Tarihi Fırsatlar

Bakan Ersoy, insanların mutsuz olmasına sebep olan şartların sona ereceğini ifade etti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, bu potansiyeli en doğru biçimde kullanmamız açısından tarihi bir fırsat sunuyor.” dedi. Bu süreçte, Tunceli’nin ihtiyaçlarını gidermek ve yeni yatırımların bölgeye ulaşmasını sağlamak amacıyla sorumluluklarını yerine getireceklerini belirtti. Tunceli gençlerinin, barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara doğru ilerlemeleri gerektiğini ifade eden Ersoy, halkın huzurunu kaçıracak koşulların geride bırakılması gerektiğini söyledi.

Sanat ve Kültürel Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Tunceli halkının mutluluğunu sağlamak istediklerini dile getiren Ersoy, “Tunceli’nin meydanlarında, sokaklarında, köylerinde insanlar hep birlikte barış türküleri söylesin, kardeşlik halayları çeksin.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çocukların sanatla büyümesi, gençlerin tiyatro oynaması ve kültürel zenginliklerin sinemaya taşınması için önemli projeler planlandığını vurguladı. Tunceli’nin eşsiz güzelliklerinde birlikte şiirler okunarak, doğal zenginliklerin resmedilmesi gerektiğine dikkat çekti.