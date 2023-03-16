Bakan: EYT’de hak kaybı olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna değindi ve hak kaybı yaşanmayacağını duyurdu.

Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde Emeklilikte Yaşan Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde Emeklilikte Yaşan Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulundu

Bakan Bilgin, konuşmasında EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını ve gecikmelerde gerekli ödemelerin yapılacağını aktararak şöyle konuştu:

EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgede deki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır.

BÖLGEDE YENİDEN İSTİHDAM PAKETİ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bölgenin normalleşmesi için teşviklerin yapılacağını ve tüm önemleri aldıklarını dile getirdi. Bilgin, konuşmasına şöyle devam etti:

Her ihtiyacı karşılamak bizim görevimiz. Bölgedeki en büyük sorun istihdam sorunu. İlk aşamada 25 bin yeni istihdam gerçekleştirdik. Valilik organizasyonu ile yürüyor. Geliri olmayan aileler tespit edilerek ikinci 25 bini de bölgede uygulamaya sokacağız. İkinci 25 bin istihdam paketini de bölgede açacağız.