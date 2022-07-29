Bakan: EYT’yi yakında açıklayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca kişinin dört gözle beklediği EYT konusunda detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyenler de masada.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların detaylarını yakın zamanda açıklayacaklarını bildirdi. Bugün sözleşmeli personel konusunda çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak olan Bakan Bilgin “Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün de onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” dedi. Bilgin çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ederek “Aralıkta da yeniden bütün bu şartları dikkate alarak emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız” diye konuştu.

Hükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı. Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.