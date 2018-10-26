Bakan: FBI soruşturma başlattı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI’ın soruşturma başlattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, “FBI ciddi bir soruşturma başlattı. Soruşturma başlattıkça esasen ne kadar karanlık ve tehlikeli olduğunu görüp ürpermeye de başladılar. Biz anlatıyoruz zaten.” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen “Türkiye’nin Yeni Dönemde Dış Politika Vizyonu” konulu konferansa katılan Çavuşoğlu, herkesin göç konusuna bakışının farklı olduğunu ama Türkiye’nin sadece bakışının değil, politikalarının dünya tarafından örnek alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye için yeni hamlelerin başlangıcı olduğunu ancak bu süreçte sadece Türkiye’de değil, bölgede, coğrafyada ve tüm dünyada geçiş dönemi yaşandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, eskiden iki kutuplu soğuk savaş dönemi olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Silahlanma konusunda tırmanma olurdu, sonra iki taraf anlaşırdı, biraz yumuşama biraz gerginlik böyle giderdi ama doğu blokunun yıkılmasıyla çok taraflı bir dünya nasıl oluşur bu gayretleri de gördük. Bugün ise yeni arayışlar var. Bir taraftan yine çok taraflılığı ön plana çıkarmaya çalışan dünya var, diğer taraftan tek taraflılık, tek bir merkez güç ve tek başına alınan kararların uygulanması için dayatma, arkasından ekonomik, ticaret savaşları gibi bir olgu var. Ama bugünün sorunlarına ya da önümüze çıkan fırsatlara baktığımız zaman bunlar tek başına bir ülkenin altından kalkamayacağı kadar büyüktür ve önemlidir.”

“DÜNYANIN HER YERİNİ GÖRMEK ZORUNDAYIZ ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’da da tedirginlik veren gelişmelerin yaşandığını ve gelecek sorgulaması yapılmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İşte biz böylesine bir ortamda Türkiye olarak ne yapabiliriz? Dış politikamız nasıl olmalı? Tek başımıza neler yapabiliriz? Biraz önce söylediğim gibi sorunların büyüklüğüne baktığımız zaman tek başına Türkiye dahil hiçbir ülke ya da uluslararası örgüt bu sınamaların üstesinden gelemez. Dolayısıyla küresel sistemi nasıl yenileyebiliriz, hep birlikte bu sınamaların üstesinden nasıl geliriz? Bizim dış politikamızın öncelikleri, felsefesi var ama bu sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir konu değil. İşte böyle bir ortamda Türkiye olarak, her şeyden önce artık çok yönlü bir dış politika izlemek, dünyanın her yerini görmek zorundayız.

Dünyanın her yerine bakmamız lazım. ‘Yok efendim doğuya doğru gittiniz, zemin kayması var, yok Müslüman ülkelere doğru açılım yaptınız, bize sırtınızı döndünüz, Afrika’da ne işiniz var?’ Bu tür sorgulamalara hiçbir zaman prim vermememiz lazım çünkü onu soran ülkelerin hepsi gittiğimiz yerlere bizden çok önce gitmişlerdir ama sömürgeci olarak gitmişlerdir ama başka sebeple gitmişlerdir, bugünün ekonomik fırsatlarından yararlanmak için gitmişlerdir ama gitmişlerdir. Onlar gidince sorun yok ama biz gidince zemin kayması mı? Böyle sorgulamalar var, neden? Hep yaklaşım şu; ‘Ne içeriye girsin ne de uzağa gitsin, kenarda beklesin orada oyalayalım.’ taktiği. İşte yeni Türkiye’ye alışamamalarının bir sebebi de bu, çünkü eski alışkanlıklarına uygun olamayan bir Türkiye var şu anda.”

“ZOR BİR BÖLGEDE YAŞIYORUZ”

Çavuşoğlu, yeni Türkiye’de dış politikanın en temel anlayışlarından birisinin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirterek, bugün 240 misyondan bayrağın dalgalandığını, bunun bir yıl içerisinde 260’a çıkacağını bildirdi.

Çok yönlü dış politika izlerken önceliklerinin bulunduğunu, terörizmle içeride olduğu gibi dışarıda da mücadelenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Zor bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede kriz yönetimini çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye bulunduğumuz coğrafyada kriz yönetimini çok başarılı bir şekilde uyguluyor. İşte en son İdlib anlaşması ve Suriye’de siyasi çözüm için attığımız adımlar; Astana, Soçi süreçleri. Bu hafta sonu Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa ile dörtlü zirve… Bunların hepsi bizim inisiyatiflerimiz.” diye

NTV