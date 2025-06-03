Bakan Fidan, ABD’li Rubio ile Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik yapılan adımlar ve 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçları üzerinde duruluyor.

BÖLGESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Ayrıca, görüşmede Suriye ve Gazze’deki son gelişmelere dair değerlendirmeler yapılıyor. İki bakan, bu önemli konuları masaya yatırarak çözüm yollarını tartışıyor.