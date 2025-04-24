Bakan Fidan: “Açlık silah olamaz.”

BASIN TOPLANTISINDAKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, uluslararası konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Açlık ne bir silah ne bir siyasi pazarlık unsuru ne de bir cezalandırma aracı olarak kullanılamaz” sözleriyle insani yardımların önemine vurgu yaptı. Toplantıda iki ülkenin birçok uluslararası ve bölgesel konuda benzer görüşlere sahip olduğunu belirten Fidan, karşılıklı ticari ilişkileri artırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

AVRUPA GÜVENLİĞİNE DAİR KATKILARIMIZ

Toplantıda terörizmle mücadele konusunu da ele alan Fidan, FETÖ ve PKK gibi örgütlerle ilgili beklentilerini dile getirdi. İki NATO müttefiki olarak Avrupa Güvenliği’nin geleceğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Fidan, “Avrupa Güvenliği’ne dair tüm adımların bizlerin de katkısıyla şekillendirmesi gerektiği görüşündeyiz” dedi. Ayrıca, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili Türkiye’nin barışça çözümler çağrısını sürdürdüğünü ve kısmi ateşkes talebinde bulunduğunu aktardı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER VE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Fidan, Suriye ile ilgili güncel durumu masaya yatırdıklarını vurguladı. Norveç’in Suriye’ye insani yardım konusundaki sorumlu yaklaşımını öven Fidan, “Suriye’ye yönelik yaptırımların bütünüyle kaldırılmasının önemi üzerinde de mutabık kaldık” dedi. Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline gelmesinin ortak hedef olduğunu ifade etti.

GAZZE’DEKİ AÇIKLIK VE İNSANİ YARDIMLAR

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının devam ettiğini dile getiren Fidan, bu durumu kınayarak, “Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılması bir an önce sağlanmalıdır” dedi. Ayrıca, Norveç’in Filistin Devleti’ni tanımasını önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ve Filistin halkının hakları için mücadelenin bölgesel güvenliğin oluşturulması açısından önem taşıdığını vurguladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DOĞRU

Norveç Dışişleri Bakanı Eide de, iki devletli çözüm konusunda global bir koalisyon oluşturduklarını ifade ederek, Filistin Devleti’nin kuruluşunun hızlanması gerektiğini belirtti. “Biz burada bir gerçek çözüme, iki devletli çözüme doğru ilerlemeliyiz” diyen Eide, Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bu toplantı, Türkiye ve Norveç’in uluslararası arenada birlikte hareket etme kararlılığını gösterirken, iki ülkenin birçok ortak sorunu ele alarak karşılıklı destek sağlama hedefini de pekiştiriyor.