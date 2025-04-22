Bakan Fidan, Berset ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularını masaya yatırdı. İki taraf, iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

İNİSİYATİFLERE DESTEK

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi ile ilişkilerin önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu bu yapı ile olan bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Genel Sekreter Berset’in, kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına destek sundu. Ayrıca, Berset’in göreve gelmesinden bu yana başlattığı girişimleri önemsediklerini belirtti.

IRKÇILIKLA MÜCADELE VURGUSU

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi’nin ırkçılık ile mücadelede daha etkin bir rol oynaması gerektiğini dile getirdi. Bu durum, iş birliğinin bir diğer önemli boyutunu oluşturuyor ve Bakan Fidan, bu konunun üzerinde durulması gerekliliğini ifade etti.