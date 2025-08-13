Bakan Fidan, Botsvana ile iş birliğini güçlendirecek

AFRİKA İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Uluslararası sistemin önemli sınamalardan geçtiği bir dönemde Afrika’yla kurduğumuz iş birliğinin kıymetinin bilincindeyiz. Afrika’yla ilişkilerimizi gelecek yıl düzenlenmesi öngörülen 4’üncü Türkiye-Africa ortaklık zirvesinde inşallah bir adım daha öteye taşıyacağız” diye konuştu. Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile bir araya geldi. Yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, Botsvana’nın siyasi istikrarı ve ekonomik başarısına dikkat çekerek, “Geçen yıl ekim ayında düzenlenen seçimlerin şeffaf ve barışçıl bir şekilde tamamlanması bunun açık bir göstergesi olmuştur” dedi.

BOTSANA İLE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Bakan Fidan, Botsvana ile ekonomi alanındaki iş birliğinin büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. “Kıymetli mevkidaşım da dün Ankara’da ‘Türkiye-Botsvana İş Konseyi’ toplantısına katıldılar. İş insanlarımızı Botsvana’yla daha fazla ticaret yapmaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türk girişimcilerin altyapı ve ulaştırma alanındaki katkılarının Botsvana’nın ekonomik kalkınmasına stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

SAVUNMA SANAYİ HİZMETLERİ

Butale ile yeni anlaşmalar imzalamalarının önemli olduğunu belirten Bakan Fidan, “İnşallah önümüzdeki dönemde ülkelerimizin faydasına olacak başka anlaşmaları da neticelendireceğiz” dedi. Savunma sanayi konusunun da iş birliği başlıklarından biri olduğunu ifade etti. Butale’nin, Türkiye’deki savunma sanayi şirketlerini ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Fidan, Botsvana’nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtirken, “Filistin devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Botsvana’nın Filistin davasına verdiği güçlü destek hepimize umut veriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze’de ateşkesin bir an önce ilan edilmesi için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirtti. Filistin devletini tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını da dile getirdi.

YATIRIMLARA DESTEK VAADİ

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, “Botsvana olarak Türkiye’den daha fazla iş insanını ülkede görmek isteriz. Coğrafi olarak Türk iş insanları için daha iyi bir konumdayız” diye belirtti. Botsvana’daki yatırımların güvenli olduğunu ve Türk şirketlerine kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.