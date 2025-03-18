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Bakan Fidan Cenevre’de Doughty İle Görüştü

CENEVE’DEKİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre’de bulunduğu süre zarfında önemli görüşmelere imza atıyor. Fidan, bu kapsamda İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile bir araya geldi. Bu kabul, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantısına katılmak amacıyla yaptığı temaslar çerçevesinde gerçekleşiyor.

KIBRIS KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan’ın Cenevre ziyaretinin ana gündem maddesi Kıbrıs. Bu bağlamda Doughty ile gerçekleşen görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bakan Fidan, bu toplantılarla ilgili çeşitli temaslarına devam ederek bölgedeki sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

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